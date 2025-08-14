¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¿·ºî¤â·ã¤«¤ï¡£º£¤«¤éÍú¤¤¿¤¤¡ÖCONVERSE¡×¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òºÇÂ®¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
Áá¤¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢½©¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»þ´ü¡£CONVERSE¡Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¤â¡¢½©¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÃíÌÜºî¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡ÖMADE IN JAPAN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äÄ¾±Ä¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·ºî¡¢NEW ERA¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·ºî¤¬È¯Çä¡£¡¡
½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿·ºî¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Á
8·î22Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖWEAPON SUEDE OX / NE¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë¤Ï¡¢NEW ERA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡£
1986Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖWEAPON¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÀ¸À®¤ê¤Î¥½¡¼¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿1Â¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤ÏNEW ERA¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥í¥´¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥¿¥ó¥é¥Ù¥ë¤ä¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤âÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¹¥¤¤µ¤ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖCANVAS ALL STAR J HI¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü6500±ß¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢MADE IN JAPAN¥â¥Ç¥ë¡£
À¸À®¤ê¥Æ¡¼¥×¤äÀÖ¤¤¥í¥´¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¡¼¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ÖCANVAS ALL STAR J OX¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5950±ß¡Ë¡£
1980Ç¯Âåº¢¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥È¥ó»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¡¢¸ÂÄêÀ¸»º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡È¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¡É¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì
¿Íµ¤¤Î¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡£
¡ÖALL STAR SURGETRAINER MJ ST OX¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5950±ß¡Ë¤Ï¡¢¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌÀß·×¤È¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¡£8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥å¡¼¥º¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖALL STAR RH CZ HI¡ÚÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¡Û¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü4850±ß¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¿§¤Î´ÝÉ³¤ä¤«¤«¤È¤Î¥¿¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼¥º¡£
Ùû¿å¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿å¤¬¿»¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤âÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¡£
½©Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÖALL STAR LIFTED BP HI¡ÚÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¡Û¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü2100±ß¡Ë¤â¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¸üÄì¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ëº¹¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖALL STAR LIGHT PLTS ¶ HOLOSOLE HI¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü3200±ß¡Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥ë¤Î¥Û¥í¥°¥é¥àÄ´¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢·ÚÎÌ¸üÄì¥â¥Ç¥ë¡£
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥àÄ´¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦1Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤Î¡ÖONE STAR J¡×¡ÊÀÇ¹þ3Ëü1900±ß¡Ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿MADE IN JAPAN¤Î¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢À¸À®¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿·ºîCONVERSE¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀè¼è¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://converse.co.jp/
»²¾È¸µ¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¿Íµ¤¤Î¡ÖMADE IN JAPAN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äÄ¾±Ä¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·ºî¡¢NEW ERA¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·ºî¤¬È¯Çä¡£¡¡
½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿·ºî¥«¥é¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Á
8·î22Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖWEAPON SUEDE OX / NE¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë¤Ï¡¢NEW ERA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡£
1986Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖWEAPON¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÀ¸À®¤ê¤Î¥½¡¼¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤¿1Â¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤ÏNEW ERA¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥í¥´¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥¿¥ó¥é¥Ù¥ë¤ä¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤âÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¹¥¤¤µ¤ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖCANVAS ALL STAR J HI¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü6500±ß¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡¢MADE IN JAPAN¥â¥Ç¥ë¡£
À¸À®¤ê¥Æ¡¼¥×¤äÀÖ¤¤¥í¥´¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀ½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥é¡¼¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ÖCANVAS ALL STAR J OX¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5950±ß¡Ë¡£
1980Ç¯Âåº¢¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥È¥ó»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¡¢¸ÂÄêÀ¸»º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡È¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¡É¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì
¿Íµ¤¤Î¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡£
¡ÖALL STAR SURGETRAINER MJ ST OX¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü5950±ß¡Ë¤Ï¡¢¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌÀß·×¤È¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±é½Ð¡£8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥å¡¼¥º¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖALL STAR RH CZ HI¡ÚÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¡Û¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü4850±ß¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¿§¤Î´ÝÉ³¤ä¤«¤«¤È¤Î¥¿¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼¥º¡£
Ùû¿å¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿å¤¬¿»¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤âÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¡£
½©Åß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÖALL STAR LIFTED BP HI¡ÚÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¡Û¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü2100±ß¡Ë¤â¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¸üÄì¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ëº¹¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖALL STAR LIGHT PLTS ¶ HOLOSOLE HI¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü3200±ß¡Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥ë¤Î¥Û¥í¥°¥é¥àÄ´¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢·ÚÎÌ¸üÄì¥â¥Ç¥ë¡£
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¥Û¥í¥°¥é¥àÄ´¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦1Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤Î¡ÖONE STAR J¡×¡ÊÀÇ¹þ3Ëü1900±ß¡Ë¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿MADE IN JAPAN¤Î¥ï¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢À¸À®¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿·ºîCONVERSE¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀè¼è¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://converse.co.jp/
»²¾È¸µ¡§¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹