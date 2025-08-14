二宮和也「ニノなのに」アルバイト企画に人気俳優登場で衝撃「こんなこと言うのもなんだけど、出なくていいよ」
【モデルプレス＝2025/08/14】嵐の二宮和也が、8月13日放送のTBS系バラエティ番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。人気俳優のVTR登場に驚く場面があった。
【写真】二宮和也も衝撃 町中華でアルバイトする大物俳優
この日、町中華でアルバイトをする同番組の企画VTRに俳優の玉木宏が出演。玉木は町中華の人気店での本格的なチャーハン作りに挑戦した。ゲストにアルバイトをさせる同企画に実力派俳優の玉木が登場すると、二宮は「えっ！」と目を見開いてかなり驚いた様子で「こんなこと言うのもなんだけど、出なくていいよ」と続けて笑いを誘っていた。
また、VTRの玉木は「チャーハンはそうですね。一時期よく作ってました」とコメント。2018年に女優の木南晴夏と結婚し、2020年に第1子が誕生している玉木は「子供がやっぱりチャーハンにハマる時期があって。ハマる時期はそればっかり食べるので、チャーハンはよく作ってました」と、子供のためにチャーハンを頻繁に作るエピソードを明かしていた。（modelpress編集部）
◆二宮和也、人気俳優の登場に「出なくていいよ」
◆玉木宏、子供への手料理について明かす
