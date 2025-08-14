タレントの藤本美貴（40）が14日に都内で行われた「藤本美貴 中央高等学院 相談委員長就任式」に出席。家庭内での相談事情について語った。

16歳で単身上京、現在は3人の子供のママとして子育てをしながら、マルチに活躍。YouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」やメディアでズバッと切り込む“ミキティ節”も人気となっている。

自分の悩みはないとしながらも、ママとして子供を思う心配は尽きない。「好きな物見つけてほしいって思うけど、好きな物を見つけるのがなかなか難しい世の中にもなってきてるな」としみじみ。子供達の夢は全力で応援し、これから夢を見つける手助けとしては、夫の庄司智春とともに「何やりたい？って言ってもしょうがないので、色んな所、色んな土地に連れてって見たりとか、やりたい、ちょっと興味あるかなってものを習い事とかでも体験したりとか、色んな経験をさせてあげたいなっていうのは夫婦で心掛けている」という。

家庭内でもたくさんの悩み相談を受けているかと思いきや、子供達は藤本の動画などを見て、既に考え方を理解しているようで「ママが世の中でずっと悩み相談してるじゃないですか…。全然相談してこないです」と告白。ただ、子供の変化に気づいたときには「ちょっと大変そうだなと思ったら、“ねえねえ、それどう思ってる？”みたいに、もう先に話しかけちゃう」と母の顔をのぞかせた。

今回、藤本は通信制高校のサポート校である「中央高等学院」の相談委員長に就任。人生の先輩として3人の生徒の悩みに耳を傾け、的確に助言した。