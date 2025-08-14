timelesz松島聡、新体制初ドーム公演でやりたいこととは？「皆さんも主役なので」
【モデルプレス＝2025/08/14】timelesz（タイムレス）の松島聡が、8月14日放送の日本テレビ系「ZIP！」（月〜金／あさ5時50分〜）にVTR出演。憧れの俳優からの言葉やドーム公演でやりたいことを明かした。
【写真】松島聡の推し
松島は、映画「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役を演じたハリウッド俳優のトム・フェルトンとともに都内で行われた日本初の旗艦店「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン記念イベントに出席。トムが憧れの存在で、9年前にプライベートで会いに行ったことがあるという松島は「当時ちょうど俳優を頑張りたいって思ってた時期だったんで『トムさんのような俳優になりたいです』ってお伝えしたら『オーラがあるからこの先もあなたはやっていけるよ』って前向きな言葉をかけていただいて、その言葉を今でも胸に刻みながらトムさんのようなお人柄を僕も大事にしていきたいなと思いました」と大切にしているトムからの言葉を明かした。
timeleszは8月6日に行われたライブツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」横浜公演で、2024年12月〜2025年1月に東京・大阪で新体制初となるドーム公演を開催することをサプライズ発表。「ドーム公演でやりたいこと」を問われた松島は「（ファンと）アカペラの大合唱をやってみたい」と答え、「ライブ後半になってくると自発的にファンの皆さんが歌ってくれる瞬間が多くなる。ドームという空間の中で大合唱が自然に起きたら、すごく僕らは幸せだなと思いました。皆さんも主役なのでぜひ一緒にライブを作ってほしいなと思いました」と語った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆timelesz松島聡、憧れの俳優からの言葉を回顧
◆松島聡、timelesz初のドーム公演でやりたいこととは
