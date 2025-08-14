越谷アルファーズがキャプテンを発表…最年長の喜多川修平「チームを1つにまとめていきたい」

越谷アルファーズは8月14日、2025－26シーズンのキャプテン、バイスキャプテンが決定したことを発表した。

昨シーズン途中に就任したチーム最年長39歳の喜多川修平がキャプテン継続。在籍5シーズン目を迎える松山駿に加え、サンロッカーズ渋谷から加入したアンソニー・クレモンズがバイスキャプテンを務める。

3選手は公式HPで次のようにコメントした。

「今シーズンもキャプテンを務めさせていただきます、#31 喜多川修平です。たくさんの選手がアルファーズに加入してきてくれて迎えるシーズンとなりますが、キャプテンとして、チームを1つにまとめていきたいです。また、自分たちの目標に対して全員で同じ方向を向いて、日々の練習から積み重ねていきたいです。昨シーズン本当に大変な時もありましたが、後押しをし続けてくださったアルファメイトの皆様に恩返しできるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします」（喜多川）

「今シーズンバイスキャプテンを務めさせていただくことになりました、#7 松山駿です。これまでキャプテンやバイスキャプテンを務めた経験はほぼないのですが、バイスキャプテンを任せていただいたということで、修平さんのサポートをしっかりしつつ、チームを引っ張っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」（松山）

「バイスキャプテンに選ばれ、とても光栄です。勝つためならどんな努力も惜しまない姿勢を示していきたいと思います。今のメンバーなら、全員が『勝利』という同じ目標に向かって一丸になれると信じています。私たちにとってどんなシーズンになるのか、とても楽しみです」（クレモンズ）

越谷は池田祐一、鎌田裕也、ジャワラジョゼフ、クレモンズ、大庭岳輝、三ツ井利也、セクー・ドゥムブヤ、ジャレル・マーティン、小寺ハミルトンゲイリーが新たに加入。松山、カイ・ソット、四家魁人、喜多川、菅原佳依が残留した。