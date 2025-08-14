マブチモーター<6592.T>が後場に入りプラス圏に急浮上し大幅続伸に転じている。午後０時３０分ごろに、上限を１２００万株（自己株式を除く発行済み株数の９．７３％）、または１９０億円とする自社株買いと、１２月３１日を基準日とする１株から２株への株式分割を発表したことが好感されている。自社株の取得期間は１０月１日から来年９月３０日までで、取得した全株式は消却する予定だ。



同時に発表した６月中間期決算は、営業利益が１２１億１５００万円（前年同期比３２．２％増）となった。パワーウインドウ用の減少や円高の影響もあって自動車用モーターが減少し売上高は９４９億１１００万円（同０．４％減）となったものの、売価・プロダクトミックスの改善やコストダウンなどが寄与し営業増益となった。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高１９３０億円（前期比１．６％減）、営業利益２１６億円（同０．２％減）を見込み、従来予想の売上高１９８０億円、営業利益２２２億円から下方修正した。



出所：MINKABU PRESS