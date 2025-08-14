Uruが8月13日にリリースした新曲「手紙」のMVが公開された。

同楽曲は、8月15日公開の映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌として、Uruが書き下ろしたもの。作詞作曲をUru、アレンジを小林武史が担当しており、Uruの真骨頂とも呼べる涙を誘うようなバラードに仕上がっている。

MVは、映像監督／写真家の谷本将典がディレクターを務め、俳優の服部樹咲が出演。旅立ちの日の娘と父の物語が描かれており、言葉や文字だけでは伝わらない日常の中に残る愛情を表現した数々のシーンが映されている。

なお同楽曲は、8月27日に両A面シングル『Never ends / 手紙』としてリリース。両A面の2曲に加えて、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」をカバーした音源も収録される。初回生産限定盤には、自身最大規模で開催した全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』のファイナル公演より、「あなたがいることで」「紙一重」「Missing（久保田利伸カバー）」の3曲のライブ映像と、「アンビバレント」「春～Destiny～」「フィラメント」のMVがブルーレイで収録される。

