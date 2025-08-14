ビーマップ<4316.T>がストップ高まで買われている。同社は１３日、宇宙・防衛事業の業務提携先であるＳｐｉｃｙＣｏｍｐａｎｙ（東京都渋谷区）の米現地法人と共同で、北マリアナ諸島サイパン島に「宇宙防衛通信研究所」を設立すると発表。これが材料視されているようだ。



同研究所は、衛星通信や長距離無線、ドローン、ＬＥＯ軌道対応システム（地球低軌道を回る衛星との通信や運用に対応したシステムのこと）、防衛用途のセンサー開発などを対象とした先進的研究開発拠点。次世代宇宙・防衛・通信技術に関する実行可能性調査も同時に着手するとしている。



また、同日には２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２２．８％増の２億８４００万円、営業損益は１億１９００万円の赤字（前年同期は１億２８００万円の赤字）で着地し、通期業績予想については従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS