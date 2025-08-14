Ｌドリンクは新値追い、第１四半期は２ケタ増収増益で着地 Ｌドリンクは新値追い、第１四半期は２ケタ増収増益で着地

ライフドリンク カンパニー<2585.T>は８日続伸し連日の年初来高値更新となっている。１３日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１３４億４４００万円（前年同期比１８．９％増）、営業利益１５億１６００万円（同２１．８％増）、純利益９億９８００万円（同１７．２％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。



Ｍ＆Ａにより取得した工場の生産寄与や、既存工場のフル生産化に加え、生産数量増に対応した販売先の確保により売上高が増加した。一方で物流費や労務費・人件費などのコストも増加したものの、増収効果にボトル内製化などの取り組みもあり営業増益となった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高５２０億円（前期比１６．８％増）、営業利益６５億円（同３７．１％増）、純利益４４億５０００万円（同３１．２％増）の従来見通しを据え置いている。



