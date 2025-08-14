全保連が後場急伸、第１四半期営業利益は３５％増 全保連が後場急伸、第１四半期営業利益は３５％増

全保連<5845.T>が後場に入り急伸している。午後０時３０分ごろに発表した第１四半期（４～６月）単独決算で、営業利益が９億３７００万円（前年同期比３４．６％増）と大幅増益となったことが好感されている。



不採算取引の見直しを実施したものの、協定会社拠点数が着実に増加したほか、主力の住居用家賃債務保証事業に加えて事業用家賃債務保証事業に注力したことで年間・月間保証料収入が増加し、売上高は６５億１１００万円（同２．４％増）と第１四半期として過去最高を更新した。また、信用コスト削減にも取り組み、家賃債務保証審査ＡＩを活用し審査の高度化を図った結果、早期入金控除後３０日期間代位弁済率が前期比２６．８ポイント改善の０．２９％、代位弁済回収率が同０．１３ポイント改善の９６．４％となった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２６０億３００万円（前期比１．３％増）、営業利益２６億６７００万円（同４．７％増）の従来見通しを据え置いている。



