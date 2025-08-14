「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１４日午後１時現在で東京エレクトロン<8035.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



東エレクは４日ぶり反落。全体相場が大幅安となるなか売りに押される展開。もっとも前日まで３営業日上昇してはいるものの、合計で６７０円上昇したに過ぎない。今月１日にマドを開けて売られたが、依然として株価は戻りに転じる状況にはなっておらず、それだけに出遅れ感に目をつけて押し目買い対象として考える投資家も少なくないようだ。ただ、信用買い残が直近急増していることから、需給面では上値の重さも意識されやすい。



出所：MINKABU PRESS