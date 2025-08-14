◇第107回全国高校野球選手権大会9日目 2回戦 仙台育英6-2開星（14日、甲子園球場)

仙台育英（宮城）の二遊間を守った1年生コンビが、グラブトスでダブルプレーを完成させる美技を見せました。

仙台育英が1点リードで迎えた5回表の守備でビッグプレーが飛び出しました。開星（島根）がノーアウトで同点のランナーを1塁に置いた場面で、ピッチャー返しの打球はゴロでセンターへ抜けようかという当たりに。

この球にセカンドの有本豪琉選手（1年）が追いついて逆シングルで捕球すると、そのまま2塁ベース上のショート・砂涼人選手（1年）へグラブトスしてランナーをフォースアウトに。捕球した砂選手もすぐさま反転して1塁へ送球し、ダブルプレーを完成させました。

球場がどよめきと拍手に包まれたこの好プレーに、SNSでも「春に入学したばかりでこの連携とは…」「名門の二遊間が1年生ってすごすぎ」「令和のアライバ」など賛辞の声が相次いでいました。

試合は仙台育英がこのプレーが生まれた直後の5回裏に追加点をあげるなど、流れをつかんで勝利し3回戦進出を決めました。仙台育英は次戦、17日の第1試合で沖縄尚学（沖縄）と対戦します。