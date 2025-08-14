【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、古巣のエンゼルス戦に先発投手１番指名打者で出場した。

かつての本拠地エンゼルスタジアムで、移籍後初めて先発マウンドに上がった。右肘の靱帯（じんたい）を損傷し、エンゼルス時代の最後の登板となった２０２３年８月２３日以来、約２年ぶり。右肘手術からの復帰後最長の４回１／３を投げて５安打４失点、無四球、７奪三振で、球数は復帰後最多の８０球だった。

大谷は一回の打席では右翼線に三塁打を放ち、続くベッツの適時打で先制のホームを踏んだ。

その裏、慣れ親しんだエンゼルスタジアムのマウンドに約２年ぶりに上がった。１番ネトをスイーパーで空振り三振、続くシャヌエルは直球で二ゴロに仕留めた。３番トラウトとは、２３年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）決勝以来の対戦。９９マイル（約１５９キロ）近い直球で押し、最後はスイーパーで見逃し三振を奪った。

二回は、４番ワードのソロ本塁打とレンヒフォの犠飛で２失点。四回はトラウトに対し、この日最速の１００・７マイル（約１６２キロ）の直球を外角低めに決め、再び見逃し三振に仕留めた。

五回一死から８、９番に連打を浴び、ネトに左翼線に２点二塁打を許した。勝利投手の権利を得るまで、あと２アウトだったが、五回を投げ切ることはできずに降板となった。