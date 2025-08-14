トランプ米大統領は１３日、必須医薬品を生産するのに必要な原料を戦略的に備蓄するよう政府に指示した。

ホワイトハウスによると、トランプ大統領はこの日、国の保健と安全保障利益に極めて重要な医薬品２６品目のリストを作成し、こうした医薬品を作るのに必要な原料医薬品（ＡＰＩ）６カ月分を備蓄するよう指示する大統領令に署名した。

備蓄するＡＰＩはできるだけ米国内のメーカーから調達しなければならない。ホワイトハウスは米国で処方薬を作るのに必要なＡＰＩの１０％だけが米国で生産され、海外供給網支障に脆弱で時には敵対的な国にＡＰＩ収入（輸入）を依存していて必須医薬品が不足される危険があると説明した。

また、完成品より安く保管期間が長いＡＰＩを備蓄するのがより合理的だと明らかにした。

トランプ大統領は第１次政権当時の２０２０年に新型コロナウイルスの流行により医薬品確保に困難を経験すると戦略的有効医薬品成分備蓄（ＳＡＰＩＲ）の新設を指示した。

その後の政権は２０２２年に必須医薬品８６品目のリストを作成したが、トランプ大統領は今回の大統領令でそのリストをアップデートし、２番目の備蓄庫設置を検討するよう注文した。