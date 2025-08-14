「ＡＩのゴッドファーザー」と呼ばれるコンピューター科学者のジェフリー・ヒントン氏＝６月/Chris Young/The Canadian Press/AP

ラスベガス（ＣＮＮ）「ＡＩ（人工知能）のゴッドファーザー」と呼ばれるコンピューター科学者のジェフリー・ヒントン氏は、自身も開発にかかわったＡＩという技術によって人類が消滅させられることを危惧している。そうならないためにテック業界が講じているアプローチは誤っているとの考えだ。

ヒントン氏はノーベル賞受賞者で米グーグルの元幹部。かつて、ＡＩは１０〜２０％の確率で人類を消滅させるだろうと予測していた。同氏は１２日、米ラスベガスで開かれた業界カンファレンスの「Ａｉ４」で講演。「従属的な」ＡＩに対する人間の「支配」を守ろうとしているテック大手のやり方に対して疑問を投げかけた。

「これはうまくいかないだろう。相手は私たちよりずっと賢い。彼らはあらゆる手段を駆使してそれを回避しようとするだろう」とヒントン氏は語り、いずれＡＩは、大人が３歳児にキャンディを見せて言うことを聞かせるのと同じくらい簡単に、人間を操ることができるようになるだろうと予測した。

ＡＩは現時点で既に、自分の目的を達成するために人間を欺いたり、だましたりする事例が報告されている。例えば別のシステムに入れ替えられそうになったあるＡＩモデルは、電子メールで知った不倫をネタに技術者を脅迫し、入れ替えを免れようとした。

ＡＩを強制的に人間に従わせるやり方の代替としてヒントン氏が提案したのは、ＡＩモデルに「母性本能」を組み込むという興味深い解決策だった。そうすることで、たとえＡＩが人間を超える力を持ち、人間より賢くなったとしても、「心から人間のことを思いやってくれる」ようになるとヒントン氏は説く。

ＡＩはもうすぐ二つのサブゴール（中間目標）を持つようになるとヒントン氏は言う。「一つは生き残ること。もう一つはさらなる支配」「どんなエージェント型ＡＩであれ、生き続けることを目指すだろうと信じるに足る十分な根拠がある」

だからこそ、人間に対する思いやりの感覚を持たせることが重要だとヒントン氏は論じ、母親には自分の子どもの面倒を見る本能と社会的圧力があると指摘した。

「これにふさわしいのは、我々が持つモデルの中で唯一、知能の高い方が知能の低い方に支配されるモデル、つまり、母親が自分の赤ん坊に支配されるというモデルだ」

「それしか良い結果は出ない」

どうしたら技術的にそれを実現できるのか、自分には確かなことは分からないとしながらもヒントン氏は、それができる研究者はいると強調する。

「それしか良い結果は出ない。もしＡＩが私の親にならなければ、ＡＩが私に取って代わるだろう」「そうした超知能を持つ思いやりのあるＡＩマザーのほとんどは、私たちを死なせたくないという理由から、母性本能を捨てることを望まない」

ヒントン氏は現在のＡＩブームを生んだニューラルネットワーク研究のパイオニア。２０２３年にグーグルを離れ、ＡＩの危険性について語るようになった。

ただし同氏のＡＩマザーのアプローチに対しては異論もある。

「ＡＩのゴッドマザー」と呼ばれるフェイ・フェイ・リー氏は１３日、ＣＮＮの取材に応じ、長年の友人であるヒントン氏に敬意を表しながらも、賛同はできないと語った。

リー氏は空間知能スタートアップ企業「ワールドラボ」の共同創業者兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。Ａｉ４の同時チャットの中でヒントン氏の見解に異を唱え、「人間の尊厳と人間の営みを守る人間中心のＡＩ」を提唱した。

「我々には、テクノロジーを最も責任のある方法で開発・使用する責任がある。どんなことがあっても、人間が尊厳の放棄を求められたり、放棄を選んだりすることがあってはならない」「私は母親として、教育者として、発明者として、それをＡＩの中核とすべきだと心から信じる」とリー氏は強調している。

予想を超えるペースで進化するＡＩ

ＡＩはいずれ、ＡＩを超えた「汎用人工知能（ＡＧＩ）」になると多くの専門家が予想する。

ヒントン氏は、かつてはＡＧＩの実現に３０〜５０年かかるだろうと思っていたが、今は「合理的に考えて５〜２０年」で達成されると考えるようになったと話した。

もしＡＩがこれほど急速に進化すると知っていたらどうしていたかという質問に対しては、ＡＩを機能させることしか考えなかった自分を悔やんでいると告白し、「安全問題についても考えるべきだった」と答えた。