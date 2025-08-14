■フッと銃口を吹くような色っぽい仕草や、最後のキメ顔など、見どころ満載な「ばきゅん」ムービー

【動画】岩本照・阿部亮平・宮舘涼太の“93年組”「ばきゅん」ダンスなど

Snow Man公式TikTokにて、岩本照・阿部亮平・宮舘涼太が「SERIOUS」のカップリング曲「ばきゅん」にのせて踊る動画が公開された。

「夢見心地タイムお届け中」と添えて、3人とも黒トップス＆パンツ姿で登場。宮舘の後ろに岩本と阿部が立ち、スタートからニッコニコ。“ばきゅん”と撃ち抜く振りのあとに、フッと銃口を吹くような色っぽい仕草も見逃せない。

“Bang！Bang！Bang！”と歌いながら踊る岩本、“夢見心地な時間をお届けいたしましょう”を口を尖らせながら踊る阿部、手を広げくるっと回る宮舘など、個々の見どころも。最後は宮舘と阿部がキメ顔のなか、岩本が変顔を見せ、締め括られている。

「93年組かわいい」「前髪ありの舘様バブい」「ひーくん不意打ちの変顔最高！笑」「阿部ちゃんの表情あざとい」などといったファンの声が続々と到着している。

なお、目黒蓮・深澤辰哉・渡辺翔太が「ばきゅん」を踊る動画も公開されている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/2