映画『ジュラシックワールド』3部作のザ・シネマ新録版が8月17日(日)に放送される。本作で、小野賢章は主人公たちをサポートするシステムエンジニアのフランクリン役を演じている。

小野は子役より活動し、2001年から映画「ハリー・ポッター」シリーズのハリー役で声優活動を開始。「黒子のバスケ」黒子テツヤ役、「文豪ストレイドッグス」芥川龍之介役、「アイドリッシュセブン」七瀬陸役、「SPY×FAMILY」ユーリ・ブライア役など、さまざまな話題作に出演している。

今回は、そんな彼の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――小野さんの推しているものは何ですか？

「ゲームです！子供の頃はそんなにやってなかったのですが、コロナ禍の前に友達が勧めてくれたFPSゲームにハマったんです。そのすぐ後にコロナが来て、家にいる時間がすごく増えたので、いい機会だと思いゲーミングPCを買って、そこからはもうずっとやりこんでいます」

――特にやり込んでいるゲームはなんですか？

「『Apex Legends』や『VALORANT』、『League of Legends』とかですね。少し玄人向けですが、『Escape from Tarkov』というゲームも好きです。基本的にはFPSや、対人ゲームをやっています」

――ゲームをプレーされている中で、お仕事に活きている点はありますか？

「いや、それはほぼないですね(笑)。ゲームは僕の中で完全に息抜きで、仕事で緊張していた気持ちを緩めたり、一回リセットさせてくれたりするものです。ゲームしている時は、仕事のことはほぼ考えないです」

――声優仲間ともゲームで遊びますか？

「毎日ではないですが、結構遊びます。1〜2時間やる日もありますし、次の日がゆっくりとか、休みの時は、がっつりやることもありますね」

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

『（吹）ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)16:15〜18:30

『（吹）ジュラシック・ワールド／炎の王国【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)18:30〜21:00

『（吹）ジュラシック・ワールド／新たなる支配者【ザ・シネマ新録版】』

放送日時：2025年8月17日(日)21:00〜23:45

チャンネル：ザ・シネマ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ