【Football Manager 26】 発売日・対応機種・価格：未定 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1人

セガは、フットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作「Football Manager 26」（以下「FM26」）を発表した。発売時期や価格、対応プラットフォームなどの詳細は未定。

「Football Manager」は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表するシリーズ。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”となっている。

また、「FM26」は、開発エンジンをUnityへと移行したことで、ユーザーインターフェース（UI）の刷新やグラフィックスの強化が図られ、より直感的で美しいゲームプレイを楽しめる。さらに、プレミアリーグライセンスを活用した新たなマッチデーも実現。このほかにも、今後数々の新要素が追加される予定だ。

