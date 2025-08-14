「2週間、水と塩だけで生活」衝撃の“極限ダイエット法”を美人韓国女優がバラエティで告白

女優キム・オクビンの“極限ダイエット”が話題だ。

最近収録が行われたバラエティ番組『眼目の女王 キム・ナムジュ』第13回では、女優のキム・ナムジュがキム・オクビンに「普段あまり食べないのでは？」と質問。するとキム・オクビンは「私、本当にたくさん食べるんですよ」と答えた。

キム・ナムジュが「私たちもよく食べるけど、仕事があるときは我慢する」として食事内容を尋ねると、キム・オクビンは「肉を食べないとお腹が空くんです。鶏肉、牛肉、豚肉を交互に、必ず1日1回は食べます。味付けはせず、オリーブオイルと塩で食べます。どうしても味が欲しいときは、市販の低カロリーソースを使います」と明かした。

さらに2人は「シラチャーソースが切れると不安になる」という共通点を発見し、笑顔を見せた。

（画像＝番組キャプチャ）

その後、キム・オクビンは過酷なダイエット経験も告白。「2週間、水と塩だけで過ごしたこともあります。普段は好きなだけ食べますが、授賞式が決まると、ドレスを着るために仕方がないんです」と語った。これを聞いたキム・ナムジュは「私よりすごい人が来たわ」と笑顔を見せた。