EXO・チャンヨル、友情から危険な愛まで…新AL『Upside Down』で描く多彩な人間模様

EXOのチャンヨルが、新ミニアルバムを通じて、人と人との多様な関係をテーマにした物語を届ける。

チャンヨルの2ndミニアルバム『Upside Down』は、8月25日午後6時に各種音楽配信サイトにてリリースされる。タイトル曲『Upside Down』には、困難な状況でも最後まで諦めないという彼自身の強い意志が込められている。さらにアルバム全体を通じて、人生を形づくるさまざまな人間関係を音楽で表現し、期待を集めている。

収録曲『Back&Forth』は、重厚なシンセ・パッドと叙情的なエレキギター、心に響くメロディーが感情を高めるオルタナティブHIPHOPナンバー。歌詞では、愛し合いながらも傷つけ合いを繰り返す危ない関係を描いている。

収録曲『Ocean Drive』は、グリッチ感のあるハイパーポップスタイルのギターサウンドとファンキーなドラムビートが際立つポップロックナンバー。日常を抜け出して大切な友人たちと出かけた旅行をテーマに、眩しい友情を歌う。

なお、チャンヨルの2ndミニアルバム『Upside Down』は8月25日にリリースされ、現在各種オンラインおよびオフラインのCDショップで予約受付中だ。

