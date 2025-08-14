高橋茂雄＆清水みさと、外気浴で笑顔の夫婦2ショット 「いい写真すぎやろ」「空気感がラブです」と“ほっこり”
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でサウナを楽しむ様子を公開した。
【写真】「紙パンツが楽」高橋茂雄＆清水みさと笑顔の2ショット
投稿では「真夏も互いに、毎日サウナ」と記し、「#水着より紙パンツが楽すぎて」「#おしゃれではない！」とハッシュタグを添えてユーモアを交えている。掲載された写真には、景色の良い場所で外気浴を楽しむ2人の笑顔のツーショットが収められている。
この投稿にフォロワーからは「いい写真すぎやろ」「大好きな夫婦 2人の笑顔最高」「ひゃーしあわせ！お2人の空気感がラブです」「仲良しさんですね」などのコメントが寄せられている。
