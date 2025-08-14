（左から）高橋茂雄、清水みさと （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でサウナを楽しむ様子を公開した。

　投稿では「真夏も互いに、毎日サウナ」と記し、「#水着より紙パンツが楽すぎて」「#おしゃれではない！」とハッシュタグを添えてユーモアを交えている。掲載された写真には、景色の良い場所で外気浴を楽しむ2人の笑顔のツーショットが収められている。

　この投稿にフォロワーからは「いい写真すぎやろ」「大好きな夫婦　2人の笑顔最高」「ひゃーしあわせ！お2人の空気感がラブです」「仲良しさんですね」などのコメントが寄せられている。