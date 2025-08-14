元ソフトバンク監督で西武OBの工藤公康氏（62）が14日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。監督時代と選手時代の心境の違いを語った。

現役時代に西武、ダイエー、巨人などでプレーした工藤氏は選手として11回の日本一を経験。監督としてはソフトバンク就任1年目でリーグ制覇と日本シリーズ優勝、2017年から4連覇も達成した。

「選手と監督は勝手が違ったか」の話題で、工藤氏は「違わないとダメなんですよ。選手には選手の視野があるので。試合に出るとかレギュラーを渡さないとか、その中で自分が何をすればいいのかとか。監督は常に全体になるので」と振り返り、MC「ハライチ」澤部佑の「どっちが大変ですか」の問いには「監督の方が大変です」と即答した。

工藤氏はさらに「選手のことをちゃんと知っておかないと起用の仕方も変わるじゃないですか。なのでバックグラウンドまでちゃんと知るようにしていた。大学で投げていたら大学の監督さんとお話をさせていただいて、どんな役割でどんなことが向いてるとか、性格的なことも聞くようにしたりとか」と監督としてのこだわりを明かした。