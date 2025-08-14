「背伸びましたね〜」鈴木紗理奈、高身長息子とのツーショット公開！ 「男前に見える」「すてきな家族」
タレントの鈴木紗理奈さんは8月14日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「すごくきれい」「すてきな家族ですね」「リオト君、背伸びましたね〜」「かわいい過ぎ」「男前に見える。背が高いね」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「背が高いね」鈴木さんは「大好きな北海道の積丹へ」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目では、息子とのツーショットを公開しました。体を寄せ合い、鈴木さんはにっこりと笑顔を見せています。息子は母より背が高く、親子の仲の良さが伝わる1枚です。
「最愛の一人息子をイギリスへ」鈴木さんは7月5日の投稿で、「2019年、最愛の一人息子をイギリスへ送り出した」とつづり、当時の息子とのツーショットと現在のツーショットを公開。息子を留学に送り出す決心をした当時の心境も明かしています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
