ほっかほっか亭公式、「改名したと思ってた」の声に対して反応。「ほか弁って呼んでたな」懐かしむ声も
ほっかほっか亭公式は8月13日、X（旧Twitter）を更新。一般ユーザーの声に対してリポストで反応しました。
コメントでは、「ほっともっとに名前変更していた記憶が」「ほっともっとに改名したと思ってた」「私もまだあったんだってイメージ」「ほっともっととほっかほっか亭って、同じ会社じゃないの？」といった驚きの声が寄せられたほか、「地元にもあったな……ほか弁って呼んでたな」「何十年ぶりかに食べたけど、おいしかったよ」「わたしは、ほっかほか亭派」「やっぱりのり弁はほっかほっか亭が最強」「唐揚げ弁当大好きだった」と、懐かしさや根強い人気を感じさせる声も上がりました。
(文:古原 美咲)
「ほっともっととほっかほっか亭って、同じ会社じゃないの？」同アカウントは、一般ユーザーによる「ほっかほっか亭ってまだあるんだ！」という投稿に対して、「まだ……？」とリポストで反応しました。
反響を受け、「お願い」も同アカウントは同日の投稿で、「今朝の投稿で、思いがけずたくさんのあたたかいコメントをいただきました」と感謝を述べました。その上で、「『近くにお店がない』そうおっしゃる方が、思いのほか多かった」とし、「【お願い】ほっかほっか亭のフランチャイズオーナーになっていただけませんか？」と呼び掛けています。
