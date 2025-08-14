米AST SpaceMobileは、2025年第2四半期の業績を公開し、今後の衛星打ち上げ計画を発表した。同社には楽天グループが出資しており、楽天モバイルも「Rakuten最強衛星サービス Powered by AST SpaceMobile」として、“来年の早い時期”に提供を予定している。

ASTの創業者のアーベル・アヴェランCEOは、「2026年までに45機から60機の衛星を軌道上に投入するための資金計画を確定した。2025年から2026年にかけて、平均1～2カ月ごとに軌道への打ち上げを行う計画だ」と述べたという。

ASTによると、2025年末までに米国で全国サービスを開始できる体制を整える予定。また、楽天モバイルが当初2026年第1四半期としていた日本での提供時期にあわせ、イギリスやカナダでもサービスを展開する計画だという。

次世代モデル「BlueBird Block 2」は、2026年初頭までに約40基の組み立てを完了する見込み。2026年第1四半期末までに少なくとも5回の打ち上げを行い、平均1～2カ月ごとに軌道投入を実施することで、2025年から2026年にかけて合計45～60基の衛星を打ち上げる目標を掲げている。