大学卒業後は実家に戻る予定です。「NHKを解約」したいのですが、テレビがあってもできる？手続きのベストなタイミングはいつ？

NHKの解約ができるケースとできないケース

NHKの受信契約は、「テレビやワンセグ対応機器など、放送を受信できる設備がある住居」に義務付けられています。視聴の有無に関係なく、設置しているだけで契約が必要です。

解約が認められるのは、次のようなケースです。

・廃棄や故障などにより、すべての受信設備がなくなった場合

・契約者が住んでいた住居に誰も住まなくなる場合

一人暮らし先から実家に戻るときにテレビを処分し、部屋に誰も住まなくなる場合は解約できます。

しかし、テレビを実家に持ち帰る場合は「解約」ではなく契約の変更手続きが必要になります。



実家に戻る場合の手続きと注意点

実家に戻り、テレビをそのまま実家で使う場合は、実家の契約状況によって手続きが異なります。

■実家にすでに契約がある場合

契約を統合する「世帯同居」の手続きが必要になります。これにより、一人暮らし先での契約は終了し、実家の契約にまとめられます。

■実家に契約がない場合

一人暮らし先で自分が契約していたものを、そのまま実家の住所に移す「住所変更」の手続きになります。新たに契約し直す必要はありません。

注意したいのは、二世帯住宅など「住居や生計が分かれている場合」です。同じ建物でも生計が別なら、「世帯同居」ではなく「住所変更」になる可能性があります。



解約・住所変更・世帯同居の申請方法

NHKの各手続きは、公式サイトの専用フォームか電話で行えます。

・解約：受信設備を撤去した証明（廃棄証明書、譲渡証明など）の提出が必要。

・住所変更：契約者情報と新住所を届け出が必要。

・世帯同居：統合先の契約者氏名と住所を届け出が必要。

解約の場合は、証明書類がそろわないと受理されません。テレビやレコーダーを廃棄・譲渡する際は、必ず証明書を発行してもらいましょう。



手続きのベストタイミング

NHKの受信料は月単位で発生します。月末までに手続きを完了すれば、その月から新しい契約形態になります。

・解約 → テレビ撤去後すぐに申請

・世帯同居や住所変更 → 引っ越し日が決まり次第、遅くとも前日～当日に申請

手続きには書類の郵送・返送など時間がかかることもあります。引っ越し後に放置したり、月末ギリギリに申請したりすると、旧住所の契約が残って二重請求になる恐れがあるため、早めの対応が安心です。



まとめ：実家に戻るときは契約形態を正しく選ぼう

大学卒業後に実家へ戻る場合、NHKを完全に解約できるのは「一人暮らし先の受信設備をすべて撤去し、その住所に誰も住まなくなる場合」に限られます。テレビを実家に持ち帰る場合は、実家の契約状況に応じて「世帯同居」または「住所変更」が必要です。二世帯住宅など生計が別の場合は「住所変更」となることもあるため、事前確認が大切です。

引っ越し前に実家の契約有無とテレビの扱いを決め、必要書類をそろえて早めに申請することで、スムーズかつ確実に手続きが進められます。



出典

日本放送協会 NHK 受信契約の解約

日本放送協会 NHK 解約（世帯同居）のお手続き

日本放送協会 NHK 「2世帯住宅」の場合は世帯ごとに受信契約が必要か

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー