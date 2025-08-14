Ｊ１町田は１４日、東京・町田市内で次節のＣ大阪戦（１６日・Ｇスタ）へ向けて非公開で調整を行った。前節の神戸戦（２〇０）ではＭＦ中山雄太とＦＷ相馬勇紀のゴールも光り、リーグ首位を撃破。黒田剛監督は「全てにおいて、相手の得意とするところで負けていなかったし、上回ることで優勢に進められた。（０―１で負けた前回対戦の）リベンジで入った彼らが、今の流れや自信を表現してくれた」とうなずいた。

町田は神戸戦を終えて、リーグ戦６連勝を達成。Ｊ２、３時代を含めて、クラブ記録に並んだ。次節はクラブ新記録に加えて、公式戦１０連勝と、節目の試合になる。首位とも勝ち点４差。黒田監督はシーズン序盤から、昨季の広島が８連勝で優勝争いに躍り出たことに言及していたが、同じような状況に町田もいる。

神戸戦前も切り替えの重要性を強調していた指揮官は「どんな会社、組織であろうと、必ず成績が良かったときは緩みがち。どこかで手を抜いたり、このまま行けるだろうという根拠のない自信、慢心が出てくるのが人間なので。そういったものが少しでも出る前から、きちっとみんなで指摘し合ってやっていくことが重要」と指摘。前日の公開練習でも選手に訴えている場面が見られた。

「６連勝によって我々が首位になったわけではない。トップとの勝ち点差４点はすぐに追い越せるようなものでもない。４は近いようで遠いという感覚でいてもらわないと、ダメだなと思っている。目の前の一戦にいい準備をしたい」

昨季、首位に長く君臨するも最終的にはリーグ優勝できず。青森山田高の監督時代に築いた常勝軍団の精神と昨季の経験を糧に、冷静沈着に次戦を見据えた。