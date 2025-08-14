女性お笑い４人組「ぼる塾」のあんりと田辺智加、きりやはるか、酒寄希望が１４日にそれぞれのＸ（旧ツイッター）を更新し、準々決勝に進出した今年の「キングオブコント２０２５」を辞退することを発表した。

あんりは「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！」と理由を説明し謝罪。「来年また頑張ります！強くなって復活します！！」とつづった。

田辺も「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました」と伝え、「また来年！！！！」とリベンジすることを誓った。きりやはるかも「今年のキングオブコントは体調不良の為、ぼる塾は辞退しました。申し訳ありません」と詫び、「また来年頑張ります！！皆様も体調にはお気をつけください」と呼びかけた。

酒寄も「今年のキングオブコントは体調不良の為、ぼる塾は辞退しました。応援してくださったみなさんすいません！来年頑張ります！みなさんも体調気をつけてください！」と投稿した。