【インプラカブル】 8月14日 製品公開

APEX TOYSは「アズールレーン」より「インプラカブル」フィギュアの彩色見本を8月14日に公開した。

フィギュアは尻餅をつき、水の入ったカップを倒して濡れたシャツ姿で立体化されている。饅頭の位置は自由に変えられ、差し替え用の「興奮顔」パーツも付属する。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.