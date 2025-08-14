APEX TOYS「アズールレーン」より「インプラカブル」フィギュアの彩色見本が公開
【インプラカブル】 8月14日 製品公開
APEX TOYSは「アズールレーン」より「インプラカブル」フィギュアの彩色見本を8月14日に公開した。
フィギュアは尻餅をつき、水の入ったカップを倒して濡れたシャツ姿で立体化されている。饅頭の位置は自由に変えられ、差し替え用の「興奮顔」パーツも付属する。
〓新品公開〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) August 14, 2025
Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より@azurlane_staff 、思わず滑ってしまい、水の入ったカップが倒れて「インプラカブル」のシャツを濡らしてしまったシーンを立体化！
長い髪がふわりとほどけ、「インプラカブル」の美しい顔立ちがあらわになります。#APEXTOYS… pic.twitter.com/FqyB8TLcwT
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.