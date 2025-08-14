ぼる塾『キングオブコント』出場辞退 あんり＆田辺が体調不良「強くなって復活します！！」
お笑いカルテット・ぼる塾のあんり、田辺智加が14日、自身のXを更新。体調不良により、『キングオブコント』準々決勝出場を辞退すると発表した。
【動画】ぼる塾・田辺、皮様嚢腫で手術していた 自身の経験を詳細に語る
あんりは「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！来年また頑張ります！強くなって復活します！！」と報告。
田辺も「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました。また来年！！！！」とつづっている。
