緊急来日したトム・フェルトン、日本は「2つ目のホームのような場所」 改めてファンに感謝
映画『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトンが、8月14日（木）に開催された「ハリー・ポッター ショップ 原宿」のグランドオープニングセレモニーに登壇。日本は「2つ目のホームのような場所」だと語り、日本のすべてのファンに改めて感謝を述べた。
【写真】キラリと腕に光る時計までカッコいいトム・フェルトン
■「アロホモラ」でテープカット！
今回トムが駆けつけた「ハリー・ポッター ショップ 原宿」は、フクロウやバックビークに出会える「禁じられた森」がテーマの内装が特徴的な、「ハリー・ポッター ショップ」の日本初の旗艦店。
グランドオープニングセレモニーには、トムのほか、ワーナー・ブラザース・スタジオ最高執行責任者兼ワーナー・ブラザース・グローバルエクスペリエンス代表のサイモン・ロビンソン氏と、ワーナーブラザース スタジオジャパン合同会社バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャーの山崎も登壇し、鍵のかかったドアや窓を開ける呪文「アロホモラ」でテープカットを行った。
イベントでトムは「日本という場所を僕の2つ目のホームのように感じさせてくれた、日本のファンの皆さんに改めて感謝を申し上げます」とコメント。「来日できることは毎回すごくうれしいことですが、今回は特にショップのオープンに立ち会えるということで大変光栄です」と語り、「ファンの方たちがどんな風に買い物をして、どんな風に楽しむのか、僕も楽しみで、この素晴らしいショップを作り上げてくださったすべての方にもお礼を申し上げます」「もう帰りたくないくらいです」と熱い思いを語った。
山崎によると、本ショップは、2年2ヵ月前にオープンしたワーナー ブラザース スタジオツアー東京の経験を生かした、新たな『ハリー・ポッター』の世界を体験できる場所としてオープンするとのこと。
ロビンソン氏は日本はワーナー・ブラザースにとって非常に大事なマーケットだとも語り、「来年はシリーズ第1作目である『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から25周年を迎え、2027年にはドラマシリーズが配信されますが、ここまで年齢関係なくさまざまな方々が、『ハリー・ポッター』シリーズを愛してくれました」「スタジオツアー東京はオープンして以来400万人のゲストを迎えましたが、今回このショップの扉を開くことで、改めて皆さまに『ハリー・ポッター』の世界やストーリーに触れていただきたいと思います」と述べた。
