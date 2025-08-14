¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¡Ö¤â¤Ã¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¡×¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬»ýÏÀ¡¡´óÉÕ¤Ï¡Ö²¯Ã±°Ì¡×Æ°²è¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£30²¯±ß¤Î¹ëÅ¡¤ä¹âµé»þ·×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¦¥§¥Öµ»ö¤äÆ°²è¤Ç¡Ö³Î¼Â¤ËÊ¨¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¤äÏÓ»þ·×¤ò¼«Ê¬¤ÎìÔÂô¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ¤À¤È¤«¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£À¾Â¼»á¤ÏTikTok¤Ç¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¾ã³²¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢»Ò¶¡¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ø¤Î´óÉÕ¡¢Æñ¼£À¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Î¸¦µæ¡¢³¤³°¤Î·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö¤Î´óÉÕ³Û¤Ï¡Ö²¯Ã±°Ì¡×¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦À¾Â¼»á¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢´óÉÕ¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1¤«·î¤Ë¡Ö½êÆÀÀÇ¤ÈÃÏÊýÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ1500Ëü±ß°Ê¾åÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï450Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£·î¼ý40Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý480Ëü±ß¡Ë¤Î¿Í¤¬·î¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Ì±ÀÇ¤È½êÆÀÀÇ¤Ï¡ÖÂçÂÎ3Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¾Â¼»á¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÊ¿¶Ñ¤Î500ÇÜ¤ËÁêÅö¤·¡¢¡ÖÇ¯´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢1²¯8000Ëü±ß¤ò¹ñ¤È¡ÊÀ¾Â¼»á¤¬½»¤à¡Ë½ÂÃ«¶è¤È¤«¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊä½õ¶â¡×¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â³ÛÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¾ÃÈñ¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò8000Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¤â800Ëü±ßÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â³ÛÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Öµß¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Ç¯´Ö¤Ë¤¤¤¯¤éÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¡×¤ÈÏÃ¤¹À¾Â¼»á¡£¡ÖÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢ËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£