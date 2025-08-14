¡ÖÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡¡·Ý½ÑÊ¸²½´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Âç³Ø¤Î1´üÀ¸¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Ý¯°æÂó¿Í¤ÎÄ©Àï
¡¡Ê¿ÅÄ¥ª¥ê¥¶¤µ¤ó¡Ê·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ê¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØÊ¿ÅÄ¥ª¥ê¥¶¤ÎÉñÂæ¤ÏÃ¢ÇÏ¡Ù¡Ë¤Ë¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤ÎÝ¯°æÂóÅÍ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤ä¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£½ÕÂ´¶È¤·¤¿¡Ö·Ý½ÑÊ¸²½´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Âç³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢CAT¡Ë¡×¡ÊÊ¼¸Ë¡¦Ë²¬»Ô¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬³ØÄ¹¤òÌ³¤á¤ëCAT¤ÎÂè1´üÀ¸¡£¤³¤Î½ÕÂ´¶È¤·¡¢¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¡¢¶áÆ£ÎÉÊ¿»áÎ¨¤¤¤ë¡Ø¥³¥ó¥É¥ë¥º¡Ù¤Î¸ø±é¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢7ºÐ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¡¢¤ï¤º¤«8ºÐ¤Ç¡Ø¥³¥ó¥É¥ë¥º¿¶¤êÉÕ¤±¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÙºÇÇ¯¾¯Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤éÂî±Û¤·¤¿ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï·à¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢¤è¤¯ÏÂ¼¼¤Ç²ÈÂ²¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¡¢²È¤Ç¥Ô¥¢¥Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉñÂæ¤ò´Ñ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÊ¬¤«¤éÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö½é¤Ï¼«¿È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ËÉñÂæ·Ý½Ñ¤È´Ñ¸÷¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸øÎ©Âç³Ø¤È¤·¤ÆCAT¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤é³«³Ø¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡ÍâÇ¯¡¢À²¤ì¤ÆCAT1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥¹Àì¹¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¨¤Æ´Ñ¸÷¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÊÌ¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ÊÀì¹¶¤Ï3Ç¯¼¡¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤È¼«¸ÊÀ®Ä¹Íß¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤Î¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦ÏÂÅÄ»³¤Ë¤¢¤ë¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¿ÈÂÎ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÃÝÌîÉÍ¤Ç¤ÏÉºÎ®Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¤¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸À¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë²¬»Ô¹¾¸¶¤Ç¤Î¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ø¥ó¥Æ¥³¥¦¥£¡¼¥¯¡¡¤Õ¤·¤®¤¬½¸¤Þ¤ë1½µ´Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉã¿Æ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢µÕÎ©¤Á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â´ë²è¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·Ý½Ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔ²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç·Ý½Ñ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ê¹¾¸¶101¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄº¿Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·Ý½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ºß³ØÃæ¤«¤é¡¢¼ã¼ê¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø¿À³Úºä¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÌ¤Íè¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÁª½Ð¤ä¡¢DANCE BOX¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Ç¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢8·î¤ËµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±é·à¸ø±é¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢Ë²¬±é·àº×¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥À¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¼êË¡¤Î¸¦µæ¡£ÊªÂÎ¤È¿ÈÂÎ¤Î¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»î¤ß¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥À¥ó¥¹¤Î³µÇ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³×¿·Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÍÙ¤ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¸ø±é¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¹â¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¼Ò²ñ¤È·Ý½Ñ¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¤òÌÏº÷¤¹¤ë»î¤ß¡£Èà¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤¬¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÆÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ðÇ®¤ÈÁÏÂ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢ÀìÌç¿¦Âç1´üÀ¸¤Î³èÌö¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØÊ¿ÅÄ¥ª¥ê¥¶¤ÎÉñÂæ¤ÏÃ¢ÇÏ¡Ù2025Ç¯8·î14ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê