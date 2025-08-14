【「リメンバー・ミー」新コレクション】 8月22日より順次発売 ※一部店舗と公式オンラインストアは8月19日より発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」をモチーフにした新コレクションを、ディズニーストア各店舗にて8月22日より順次発売する。なお一部ディズニーストア店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して8月19日より順次発売する。

本コレクションは、ブラックをベースに、ピンクやブルーのネオンカラーをアクセントとして、物語の舞台であるカラフルで光に満ちた“死者の国”の世界観を表現した、ガイコツやギターなど、作品を象徴するモチーフを散りばめた、色鮮やかなアイテムを展開する。

ぬいぐるみキーチェーンは、ミゲル、ヘクター、ダンテの3種類が初登場。作品の中から飛び出してきたような立体感と表情が魅力となっており、Tシャツや半袖シャツ、トートバッグなど、繊細な刺しゅうやプリントがポイントのファッションアイテムも充実している。

さらに、作中に登場する白いギターをイメージしたクッションやキーチェーンが今年もラインナップ。まるで本物のギターのようなストラップ付きのクッションは、裏側にカラフルな総柄を施した遊び心あふれるデザインとなっている。

そのほか、メキシコの伝統的な切り絵細工“パペルピカド”をモチーフにしたエコバッグやシークレットフライトタグや、蓄光デザインのステンレスタンブラーやミニタオルなど、日常で「リメンバー・ミー」の世界観を楽しめるアイテムが豊富にラインナップしている。

また「うるぽちゃちゃん」から、「リメンバー・ミー」のミゲル、ヘクター、エルネスト・デラクルス、ダンテのぬいぐるみが登場。今回登場するミゲルはフェイスペイント姿、ダンテは魂の案内役バージョンとなっており、シリーズで揃えて、作品の世界観を楽しむことができる。

なお本コレクションの発売日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となり、来店予約受付は8月18日12時から開始する。

ラインナップ

「ミゲル ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,800円

「ヘクター ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,800円

「ダンテ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,800円

「リメンバー・ミー 半袖Tシャツ 刺しゅう ブラック」価格：5,500円

「ダンテ トートバッグ 刺しゅう チャーム付き」価格：5,000円

「リメンバー・ミー ショッピングバッグ・エコバッグ パペルピカド柄」価格：1,500円

「ミゲル、ヘクター、エルネスト・デラクルス クッション ギター」価格：4,800円

「リメンバー・ミー シークレットキーホルダー（全6種）」価格：1個700円

「リメンバー・ミー タンブラー ステンレス」価格：3,500円

「ミゲル マグカップ・スプーン セット」価格：2,800円（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、公式オンラインショップのみ）

「エルネスト・デラクルス ミニタオル」価格：2,000円

「うるぽちゃちゃん」

「ミゲル ぬいぐるみ フェイスペインティング うるぽちゃちゃん」価格：1,700円

「ヘクター ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん」価格：1,700円

「ダンテ ぬいぐるみ 魂のガイド うるぽちゃちゃん」価格：1,700円

「エルネスト・デラクルス ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん」価格：1,700円

(C) Disney/Pixar