¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬Áª¤Ö£²£°Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÅÔ»Ô¡¡£±°Ì¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±Ñ¹ñÈ¯¤ÎÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥ÉÂç¼ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅÔ»Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤«¤é¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖºÇ¹â¤ÎÅÔ»Ô¡×¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥È¤Ïº£Ç¯½é¤á¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê£¿ôÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±·î¤ËÀ¤³¦£±Ëü£¸£µ£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ç¯¼¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂçÅÔ»Ô¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤¬£²£°£²£µÇ¯¤ÎºÇ¹â¤ÎÅÔ»Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ò£³£°ºÐÌ¤Ëþ¡¢¤Ä¤Þ¤ê£±£³ºÐ¤«¤é£²£¸ºÐ¤Þ¤Ç¤Î£ÚÀ¤ÂåµÚ¤Ó¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¸åÈ¾¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤Î½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤¬£²£µÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥ÈÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹¬Ê¡ÅÙ¤ä½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¼ã¤¤½»Ì±¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Î£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¡¹¤è¤ê¤â¡¢Í§Ã£¤òºî¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Ê´Ä¶¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ï£±·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢Ê¸²½¤¬Ë¤«¡£¥ï¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥ó¡Ê¶Ç¤Î»û¡Ë¤ä²¦µÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÌ¾½ê¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ï£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ôÀ¤Âå¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê½ç°Ì¤òÆó¤Ä¾å¤²¤¿¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Î¼ã¼Ô¤ÎÌó£µ¿Í¤Ë£´¿Í¤¬¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÊñÀÝÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢£¹£¶%¤â¤Î¿Í¤¬·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½¥·¡¼¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£±£°¿ÍÃæ£¹¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬£²£´Ç¯¤ÎºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÂçÄÌ¤ê¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤â¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¥ê¥¢¡¦¥°¥ê¥ó»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±£¤ì²ÈÅª¤Ê¥Ð¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²ñ¾ì¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¤¢¤ë¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤Ï£³£°ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£³°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â©¤òÆÝ¡Ê¤Î¡Ë¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤òË¾¤à³¤ÊÕ¤Î³¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢ÌëÍ·¤Ó¤Î°Â¤µ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼Ô¤Î£´¿Í¤Ë£³¿Í¤¬¡¢¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¼êº¢¤À¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
£ÚÀ¤Âå¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿À¤³¦³ÆÅÔ»Ô¤Î¾å°Ì£²£°ÅÔ»Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±¡¥¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê¥¿¥¤¡Ë
£²¡¥¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
£³¡¥¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë
£´¡¥¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡Ë
£µ¡¥¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
£¶¡¥¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
£·¡¥¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¡Ê±Ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
£¸¡¥¥á¥¥·¥³»Ô¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
£¹¡¥¥í¥ó¥É¥ó¡Ê±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
£±£°¡¥¾å³¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
£±£±¡¥¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
£±£²¡¥ËÌµþ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
£±£³¡¥¥Ñ¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
£±£´¡¥Åìµþ¡ÊÆüËÜ¡Ë
£±£µ¡¥¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
£±£¶¡¥¥»¥Ó¥ê¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
£±£·¡¥¥·¥«¥´¡ÊÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¡Ë
£±£¸¡¥¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë
£±£¹¡¥¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë
£²£°¡¥¥ê¥¹¥Ü¥ó¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë