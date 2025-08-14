米津玄師×宇多田ヒカル、奇跡のコラボが実現！ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ED「JANE DOE」で初タッグ
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマが、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱する「JANE DOE（ジェーン ドウ）」に決定。同曲のイントロが流れるティザー映像、初コラボレーションを果たした米津と宇多田のコメントが解禁された。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカルが豪華タッグ！ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」ティザー映像
原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の藤本タツキによる人気漫画。2022年には、アニメスタジオ・MAPPA制作のテレビアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200以上の国と地域で配信されている。
そして今回、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語、エピソード“レゼ篇”が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課のデビルハンターに所属する少年・デンジ（戸谷菊之介）。憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートでうかれる中、雨宿りしていると偶然レゼ（上田麗奈）という少女と出会う。近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、2人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく…。
この度、本作のエンディングテーマが、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱する「JANE DOE（ジェーン ドウ）」に決定。2人の異色のコラボレーションにより生み出された同曲が、デンジとレゼ、さく裂する少年少女の夏を彩る。
併せて解禁されたティザー映像は、情感豊かなメロディーと宇多田の声から始まり、デンジとレゼの親密な様子が、花火や海などの風景と共に描かれている。
本作の主題歌「IRIS OUT」も手掛け、今回のエンディングテーマで宇多田と初コラボレーションを果たした米津は「誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました」と振り返り、「メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います」と喜びをにじませた。
宇多田は「オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです」と語っている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、9月19日より公開。
