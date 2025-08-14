◇米女子プロゴルフツアー ポートランド・クラシック（１３日、米オレゴン州コロンビアエッジウォーターＣＣ）

ＡＩＧ全英女子オープンで２位に入った竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が開幕前に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ、「すごい風とかのコンディションのなか、いいプレーもあったり悪いショットもあったり、いろんな経験ができた。この経験をまた生かして頑張りたい」と２週前の海外メジャーを振り返った。

前週のオープンウィークはロサンゼルスで過ごし、ドジャース戦を観戦するなどして充電した。「ずっと野球を見に行きたかったので、行けてすごく楽しかった。大谷翔平選手のホームランを見られたので、もうめっちゃ楽しかった」と笑顔を見せた。

初出場となるコースの印象については「グリーンが軟らかくてウェッジ（ショット）とかが戻ったりもするけど、グリーンのスピードはある気がする。その辺を注意して回りたい」と述べ、「調子はぼちぼちという感じ。明日から上がっていけばいいなという感じ。今週も自分のベストを尽くして頑張りたい」と意気込みを語った。