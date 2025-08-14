「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、目力強烈な最新ショットを披露した。

１４日までにインスタグラムを更新し「商品発表会にご招待頂きました。久々に長女のえるさんと２人デート」をしたという。

そして「最近少しずつ自分時間も取れるようになってきて自分を見つめ直す機会が増えたのよ」と近況を伝え「ジムも再開したんだよ〜！自分のこともう少し大事にしなきゃなと反省したの。甘やかすのと大切にするのはだいぶ違うもんね」と、ジムに通っていると明かした。

「自分も家族もみーんな大事にして健康に楽しく毎日を過ごしたい。なかなかいいマインドになってきているでしょ？笑 なにかいいアドバイスあったら教えてねえ〜」とつづった。

顔のアップを撮影。長いまつ毛に赤リップで、美人顔を完成させた。フォロワーは「綺麗」「可愛い」の声を寄せた。

美奈子は介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚した。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母に。長女と次女は出産し、すでに孫がいる。かつてはＳＮＳで体重８２キロと公表。その後に１週間で５・３キロ減量した姿などをアップし、激変ぶりが反響を呼んだ。