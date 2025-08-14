鹿児島市で活動する原田学園サッカークラブU-15が、あす15日から北海道で開かれる全国大会に初めて出場することになり、このほど鹿児島市の下鶴市長を表敬訪問しました。

原田学園サッカークラブU-15は、鹿児島市などの中学生で構成され、部活動の地域展開を見据えて2023年に発足。

6月の九州大会で上位に入り、創部3年目で初の全国切符をつかみました。

この日、選手24人と鹿児島ユナイテッドFCの元選手である吉井孝輔監督が、下鶴市長に全国大会出場を報告しました。

(原田学園サッカークラブU-15・串木野中3年 中江太一キャプテン)「恐れることなく全員で楽しみ、自分たちのサッカーを見せつけたい。全国大会では優勝したい」

(原田学園サッカークラブU-15 吉井孝輔監督)「自分たちのやってきたサッカーをJ相手だろうが見せつけてやろうと。全国の舞台を楽しみたい」

全国クラブユースサッカー選手権U-15大会は、Jリーグの下部組織など48チームが集まって15日、北海道で開幕します。

原田学園は鹿島アントラーズU-15などと予選リーグを戦い、全国の頂点を目指します。

・