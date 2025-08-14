俳優の阿部サダヲ（55）と女優の松たか子（48）らが14日、都内でテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」（木曜後9・00）のポッドキャスト公開収録に登場。阿部は自虐しながらドラマの公式グッズをアピールした。

人気弁護士の主人公が運命の出会いを機に電撃結婚するも、妻には大きな秘密があり運命が動き出す物語。秘密が暴かれていく中で夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。豪華俳優陣の演技と先の読めない展開で、第1話の見逃し配信数がテレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回を突破するなど、大きな話題を集めている。

公開収録の終盤にドラマの公式グッズを手にした板垣李光人 が登場。阿部は「これグッズなんですね。すごく売れてないそうです」と明かした。グッズ1つ1つを紹介しながら「高い！」とツッコミを入れた。

会場に集まった約1000人のファンに「きょう来た方、懐に余裕がある方いっぱいいますよね。買って帰っていただいて。ここに来た方は割引するとかは…ないです」とジョークを交えながら語りかけた。

阿部は最後のあいさつでも「ほんっとうにグッズが売れてないのでよろしくお願いします！」と懇願。会場は笑いに包まれた。