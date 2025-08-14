気分で変えればちょっと模様替え気分。

スーパーマーケットの値札や電子書籍で身近な電子ペーパー。白黒のイメージがあるかもしれませんが、今はフルカラー表示ができる機種もあります。最初からデジタルで制作したグラフィックはもちろん、紙媒体でもデジタル化できればOK。

しかし、まだガジェットっぽさがあって、あんまり日常に溶け込んだデバイスではないような？

額装するとデジタル感ゼロ

PAPERLESS PAPERの「paper 7」は、7.3インチの「E Ink Spectra 6」電子ペーパーをアッシュ材の額縁に閉じ込めたもの。

解像度は800×480ピクセル。127ppi（ピクセル・パー・インチ）で色彩豊かな表現ができるうえ、スマホ用アプリ／PC用ブラウザーからWi-Fi 6およびBluetooth Low Energy接続で画像の交換がカンタンです。サブスク不要＆デバイスは自動更新で手間いらず。一度買ったら追加料金ナシでずっと使えます。

電力は続くよ半年も

電池寿命は単4電池×4本か、USB-C充電で半年ほど。忘れた頃に再充電ですね。電子ペーパーは画像切り替え時にだけ電力を消費するので、作品交換の頻度が高いと短くなる可能性も？

額縁の色はナチュラル、白、黒の3色から選べ、サイズは高さ26cm×幅20cm×奥行き3cmとなっています。表示する作品でも部屋の雰囲気が変わりますが、額縁の色もけっこう大事。白木と白でインテリアに馴染ませるか、黒でカッチリ主張させるか？ 悩ましいところです。

サイズを気にしないのはかなりの利点

普通は額縁の絵を交換すると、全く同じサイズの作品じゃないと合わなくておかしくなっちゃいます。絵と額の間を埋めるマット（厚紙）は安くで作り直せますが、その作業や注文も面倒ですよね。だったら作品のほうが、表示エリアに合わせてくれたほうが遥かに楽チンです。

部屋にアートがあるとちょっとした癒やしになります。表示用にお気に入りの画像を集めるのも、人生のちょっとしたスパイスになるかと思います。

電子ペーパーを額装するだけでガジェット感がなくなって、インテリアになるのはある意味ライフハックかもですね。

