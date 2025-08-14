バター香るコッテリ濃厚「かぼちゃ」の激うまレシピ

【夏野菜の極みおかず vol.5】なす、きゅうり、トマト、ピーマン、かぼちゃなど、旬のおいしさがギュッと詰まった夏野菜を活用したレシピを紹介します！

「かぼちゃ」でご飯が進むおかずを作りたい！

旬を迎えた「かぼちゃ」の登場頻度が増えくる時季。煮物やサラダなど甘みを生かした副菜はよく作るけど、なかなかご飯のおかずにはなりにくいですよね。でも、メインおかずにできたらボリュームも出せて助かりそう！









甘いかぼちゃがメインおかずに！





「うますぎる」というレシピ名が気になるこのレシピ。今回は鶏もも肉を使って、編集部スタッフが実際に作ってみました！





材料



かぼちゃ…1/4個



鶏もも…1枚（200gほど）



バター…20g



しょうゆ…大さじ２



みりん・酢・砂糖…各大さじ１



塩…少々



炒りごま…たっぷり





材料を用意したら、調理はあっという間！

鶏肉とかぼちゃをそれぞれ焼いていきます。焼けたら一旦取り出します。



フライパンに調味料を入れて、かぼちゃと鶏肉を戻したら、照りが出るまで炒めます。









火を止めて仕上げのバターを入れたら完成！









少し焦がしてしまったのですが、その焦げが旨みに変わって、かぼちゃの甘さがより引き立ち、ご飯がどんどん進んでしまいました！冷めてもおいしいのでお弁当のおかずにもぴったりです。



暑い夏を乗り切るためにも栄養たっぷりのかぼちゃのレパートリーを増やして旬の野菜を楽しみましょう！





TJMOOK『クックパッド夏野菜の極みおかず』（宝島社）





なす、きゅうり、トマト、ピーマン…など、クックパッドで夏に検索頻度が上昇する旬の旨みたっぷりの夏野菜を使ったレシピを厳選して紹介。節約食材と組み合わせたボリューム満点のおかず、おしゃれなサラダやスープ、一皿で完結するごはん・麺など、幅広いレシピを104品掲載しています。





