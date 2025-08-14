µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¶¡Í¿¼«Çò¤Ç´Ú¹ñÁ°¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£ÂáÊá¡¢Ë½¤«¤ì¤ë¡È»Ù±çÁÈ¿¥¡É
¡Ö¸¢ÎÏ¤Ï10Ç¯¤âÂ³¤«¤º¡¢ºé¤¸Ø¤ë²Ö¤â½½Æü¤È¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¡Ê¸¢ÉÔ½½Ç¯¡¢²ÖÌµ½½Æü¹È¡Ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÕúÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¡ÈÀÅª¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯±ÇÁü¡É
´Ú¹ñ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢5Ç¯¤Î¿Íµ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊÂà¿Ø¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Èó¾ï²ü¸·Îá¤ÎÉÛ¹ð¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃ¸¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÁÜºº¶ÉÌÌ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯¤Î´Ö¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï8·î12Æü¡¢ÎòÂåÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÂáÊá¡¦¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òµ¤·¤¿¡£ÆâÍð¼óËÅ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼ÔÉ×ÉØ¤¬Æ±»þ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÂ¦¤¬¹´Â«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ç¡Ö²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡Ê¸¢ÎÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡Ë°Ê¾å¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤ä¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡È²ÖÌµ½½Æü¹È¡É¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ø¤Îµ¿Ç°¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î3Ç¯´Ö¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÆÃ¸¡¤Ï¡¢16·ï¡È¡Ü¦Á¡É¤ËµÚ¤Öµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÂáÊá¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Ò·úÀß¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ó¥°¥¡¥ó²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹Äó¶¡¡×¤òÇ§¤á¤ë¼«Çò½ñ¤À¡£
¥½¥Ò·úÀß¤Ï¡¢Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù±ç¤·¤¿µ¿ÏÇ¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±¼Ò¤¬ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¸ø¼°ÁÈ¿¥¡ÖÎÉºÍÆ¶ÈëÌ©¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ë»öÌ³½ê¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄÂ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÜºº¥Á¡¼¥à¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä»ñ¶â¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¾õ¶·¾Úµò¤òÄÏ¤ó¤ÀÆÃ¸¡¤Ï¡¢¶âÁ¬¤ä»ñ¶âÄó¶¡¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÉÊÌäÂê¤«¤éÎîÇÞ»Õ¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¼¡Âè¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ö´±Ä£¹©»ö¤Î¼õÃí¡×¥½¥Ò·úÀß¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¾å¾º
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë·èÄêÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¾Ú¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤Ï2022Ç¯6·î¤ÎNATO¼óÇ¾²ñ¹ç½ÐÀÊ»þ¤Ë¡¢6200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó660Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¿½¹ðÂÐ¾Ý¡Ê5000Ëü¥¦¥©¥ó°Ê¾å¡Ë¤È¤Ê¤ëÆ±¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¸ø¿¦¼Ôºâ»º¿½¹ð¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¡ÖÃÎ¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ó¥°¥¡¥ó²ñÄ¹¤ÏºÇ¶á¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®ÆÃÊÌ¸¡»ö¤ÎÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¼«Çò½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï7·î¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤Î¼Â·»¥¥à¡¦¥¸¥Ì»á¤ÎµÁÊìÂð¤ÇÌÏÂ¤ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¬¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤Ï¡ÖÊì¤Ø¤ÎÂ£¤êÊªÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¹á¹Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿µ¶Êª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾Ú¸À¤Î¿®ØáÀ¤Ï¡¢Äó¶¡¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥Ü¥ó¥°¥¡¥ó²ñÄ¹¤Î¼«Çò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤¬ÍÆµ¿¤òÌÈ¤ì¤è¤¦¤È²èºö¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤ë¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ÈÌçÈÖ3¿Í½°¡É¤Î°ì¿Í¡¢¥æ¡¦¥®¥ç¥ó¥ª¥¯Á°ÂçÅýÎÎ¼¼¹ÔÀ¯´±¤Ï7·î25Æü°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥½¥¦¥ë¾áÏ©¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¡Ë¶è¤ÎÆÃ¸¡»öÌ³½ê¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤¬Âç´ÚÌ±¹ñ¤ò¡Èµ¶Êª¤Î¶¦ÏÂ¹ñ¡É¤Ë¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½é²ó¤ÎÄ°¼èÆü¤Ï¡¢ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤¬ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤ä¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¹¥ó»á¡¢¼Â·»¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢µþµ¦Æ»ÆîÍÌ½£»Ô¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¥Ê¥ß¥ã¥ó¥¸¥å¥·¡Ë¤ÎµÁÊìÂð¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤ÎÌÏÂ¤ÉÊ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥æ¡¦¥®¥ç¥ó¥ª¥¯Á°¹ÔÀ¯´±¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤¬Â¦¶á¤é¤ÈÁÈ¿¥Åª¤Ë¸ýÎ¢¹ç¤ï¤»¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¸«ÊÖ¤ê¤ÎÍÌµ¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥½¥Ò·úÀß¤ÈÕúÀ¯¸¢¤È¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÂáÊá¤Ë°ìÄê¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù±ç¤·¤¿´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2021¡Á22Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª´ü´ÖÃæ¡¢ÎîÇÞ»Õ¤Î¡Ö¥³¥ó¥¸¥óË¡»Õ¡×¤³¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤ÏÅö»þ¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤À¤Ã¤¿Õú»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÁÈ¿¥¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¥½¥¦¥ë¿ðÁð¶èÎÉºÍ±Ø¶á¤¯¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÈëÌ©¥¥ã¥ó¥×¡É¤À¤Ã¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ï¥½¥Ò·úÀßËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ø¼°¤ÊÁªÂÐ¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÈÎ¢ÁÈ¿¥¡É¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÄÂÁê¾ì¤ÏÊÝ¾Ú¶â2²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë¡¢·î³Û1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡ËÂæ¤À¤¬¡¢Áªµó»Ù±çÁÈ¿¥¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÄÂÎÁ¤¬¥½¥Ò·úÀß¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¿ô½½¿Í¤¬Æþ¤ì¤ëÈëÌ©¥¥ã¥ó¥×¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢Áªµó»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»öÌ³½ê¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤é¤¬¤³¤³¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»öÌ³½ê±¿±Ä»ñ¶â¤Ë¥½¥Ò·úÀß¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î»Ù±çµ¿ÏÇ¤ÎÇØ¸å¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥½¥Ò·úÀß¤¬´ÖÀÜÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÕúÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Âç´Ú·úÀß¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Ò·úÀß¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï2020Ç¯¤Î33°Ì¤«¤é2022Ç¯¤Ë21°Ì¡¢2023Ç¯¤Ë20°Ì¡¢2024Ç¯¤Ë18°Ì¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï3·î¤Î±Ä¶ÈÊó¹ð½ñ¤Ç¡ÖºÇ¶á¤ÏÃÏ°è½»ÂðÁÈ¹ç¤¬È¯Ãí¤¹¤ëÌ±´Ö¹©»ö¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢´Ú¹ñÅÚÃÏ½»Âð¸ø¼Ò¡ÊLH¡Ë¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡¢Ä´Ã£Ä£¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¡¦´±Ä£¹©»ö¤ò¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿Çä¾å´ðÈ×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Î²¼¡¢»ö¶È¤Î°ÂÄêÀ¤ÈÀ®Ä¹À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ·ø·úÀß²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Î²ÈÄÂ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥½¥Ò·úÀß¤Ë¿ôÅÙÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¸¡¡¢Åý°ì¶µ²ñ¡¦´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀÁÂ÷µ¿ÏÇ¤òÁ´Êý°Ì¤ÇÁÜºº
¸½ºß¡¢ÈëÌ©¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿°ìÉô´Ø·¸¼Ô¤ÏÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÕúÀ¯¸¢¤ÎÂçÅýÎÎ¼¼¡¦·Ù»¡¿Í»ö¤Ø¤Î²ðÆþµ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¥¥à»á¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤ÎµÁÄï¡Ë¤ä¡¢´ë¶È¤Î¾Ä³°Éô½Ð¿È¤Î¥Î»á¤Ê¤É¤À¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤ÏÅÞÍ½È÷Áª¸å¡¢ÅÞÁªÂÐËÜÉôÁÈ¿¥ËÜÉô»±²¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÜÉô¤Ç¾ïÇ¤¸ÜÌä¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤ËÁªµó¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¿ï»þÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¦¥¦¥ë¥½¥×¸µ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÜÉô°Ñ°÷Ä¹¤âÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÜÉô¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¸¥óË¡»ÕÏÀÁè¡×¤ò¼õ¤±¤Æ²òÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤ÎÁªµó¥¥ã¥ó¥×¤Ø¤Î´ØÍ¿ÌäÂê¤ÏÂ³¤¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥ó¹ñÌ±¤ÎÎÏµÄ°÷¤é¡È¿ÆÕúÇÉ¡É¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿µÏ¿¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤ÎÁÜººÌÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Õ¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á·ÐÍ³¤Ç¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¡×¤ÎÁ´À¤³¦ËÜÉôÄ¹¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ë¤è¤ëÀÁÂ÷»ö·ï¤Ï¡¢¶µÃÄÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¶µÃÄÂ¦¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ä»ñ¶âÄó¶¡¤ÏÆâÉô¤Ç¤â¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¡¢¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Ï¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ãÁíºÛ¤äÈë½ñ¼¼Ä¹¤Î¥Á¥ç¥ó¥·»á¤é¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Ö¾åÁØÉô¤Î·èºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï¡Ö¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÀþ°ú¤¤·¤¿¾å¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷¤âµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Õú»á¤ÎÂáÊá¾õ¤Ë¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥É¥óµÄ°÷´ØÏ¢¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂè20ÂåÂçÅýÎÎÁªÄ¾Á°¤Ë¶µÃÄ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÏÀÁè¤Ï°ìÁØ·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
