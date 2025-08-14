¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬º¸¼êÌô»ØÉé½ý¤Ç¼ê½Ñ¤Ø¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡×
5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢LACCO TOWER¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î±öùõ·¼¼¨¤¬º¸¼êÌô»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ba.±öùõ·¼¼¨¤¬º¸¼êÌô»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8·î16Æü(ÅÚ)ÃÓÂÞadm¸ø±é¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢ÉÂÌ¾¤Ï¡Øº¸´Ä»Ø¿¶Úç§Â»½ý¡Ê¤Ò¤À¤ê¤«¤ó¤·¤·¤ó¤¤ó¤±¤ó¤½¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
±öùõ¤Î³èÆ°µÙ»ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ±×¼ã¡Èmassu¡Ý¡É±×¡¹¡ÊMAHATMA¡Ë»á¤ò·Þ¤¨¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·ëÀ®23¼þÇ¯µÇ°Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØºÆ°©Î¹¹Ô¡ÙÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO¸ø±é¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
±öùõ¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ30Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¾¯¤·µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ø¡ØÂ³¤±¤ë¤³¤È¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£µÙÍÜÃæ¤ÏÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤âÂÎ¤â¸µµ¤¤Ç¤¹¡ªÉ¬¤º¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌá¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£