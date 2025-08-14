Ｚｅｎｋｅｎが後場カイ気配スタート、２６年６月期は営業利益２９％増で配当倍額へ

Ｚｅｎｋｅｎ<7371.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに発表した２６年６月期連結業績予想で、売上高５８億円（前期比４．８％増）、営業利益５億円（同２９．４％増）、純利益３億５０００万円（同２．３％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１３円増の２６円としたことが好感されている。



成長事業として位置づけている海外人材セグメントで、地方自治体や業界団体との連携により受け入れ先の開拓が進んでおり、ＩＴ人材や介護人材を中心に成長が加速する見通し。なお、２５年６月期決算は、売上高５５億３６００万円（前の期比１．６％減）、営業利益３億８６００万円（同１０．５％増）、純利益３億４２００万円（同４０．５％増）だった。



同時に、３０年６月期を最終年度とする中期経営計画を発表。最終年度に売上高１３０億円、営業利益３０億円を目指すとしたことも好感されている。エンジニアリング、介護／宿泊などの領域を最重要ターゲットに定め、海外人材セグメントの成長スピードを加速させる。また、株主還元の強化、Ｍ＆Ａ戦略の推進、資本効率の向上などにも注力することで、時価総額２５０億円の達成と、東証プライム市場への上場を視野に入れた企業体質の進化を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS