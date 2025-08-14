「今最も強いチーム」相手に85分まで２点リード→まさかの結末。トッテナム新監督は悔しさ露わも手応え「まず何よりも…」
現地８月13日にイタリアで開催されたUEFAスーパーカップで、昨季にヨーロッパリーグを制したトッテナムが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンと対戦。まさかの結末を迎えた。
アンジェ・ポステコグルーの後任として、トーマス・フランクを新監督に迎えたトッテナムは、39分にミッキー・ファン・デ・フェンの得点で先制に成功。さらに48分、クリスティアン・ロメロが追加点を挙げ、２点をリードしたまま終盤を迎える。
しかし、85分にイ・ガンイン、90＋４分にゴンサロ・ラモスに被弾。土壇場で同点に追いつかれると、PK戦を３−４で落とし、大逆転負けを喫した。
非常に苦い結果となり、フランク監督は悔しさを滲ませた。それでも、『SPURSPLAY』でのインタビューで「まず何よりも、チーム、選手、ファン、クラブに対して非常に誇りに思っている。我々は世界最高のチームの１つ、おそらく現在最も強いチームと対戦し、単に競うだけでなく、それ以上の力を示せた」とある程度の手応えを伝えた。
「決勝戦では、勝てばパフォーマンスは気にしないと言う人もいるかもしれないが、残念ながらフットボールはそうはいかない。良いパフォーマンスが必要で、これは非常に良いパフォーマンスだった。土曜日の試合でも同じようにできれば、非常にハッピーだ」
16日に行なわれるプレミアリーグ開幕戦では、バーンリーと対戦する。昨季17位からの巻き返しへ――51歳のデンマーク人指揮官が率いる新生スパーズは、良いパフォーマンスを結果に結びつけられるか。
【動画】韓国代表イ・ガンインのゴラッソ＆ゴンサロ・ラモスの劇的同点弾
