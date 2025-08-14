ネクソンが急反発し年初来高値、６月中間期最終減益も「アラド戦記」再活性化を評価

ネクソン<3659.T>が急反発し、年初来高値を更新した。同社は１３日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．８％増の２３２７億８４００万円、最終利益は同４３．２％減の４３０億３０００万円となった。前期に中国で配信をし爆発的な人気となった「アラド戦記モバイル」の反動が出た半面、パソコン版「アラド戦記」や「メイプルストーリー」が再活性化したという。更に、韓国においてはパソコン版アラド戦記が大きく伸長しており、想定以上に底堅い決算と受け止められたようだ。取得総数１１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．４％）、取得総額２５０億円を上限とする自社株買いの公表も相まって、投資資金の流入につながった。同社は２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結業績予想も開示。売上高は３４９３億５１００万～３５９８億９８００万円（前年同期比１．８～４．７％減）、最終利益は６９４億２９００万～７５８億１４００万円（同２６．３～３２．５％減）を計画する。



出所：MINKABU PRESS