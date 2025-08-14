「今日好き」黒江こはる、大胆背中開きワンピ姿「セクシー」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが13日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いたワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」黒江こはる、背中紐ワンピでセクシー肌見せ
黒江は「このワンピース、背中空いてるの可愛くてお気に入り」とコメントし、海が見えるカフェでの夏らしいコーディネートを披露。「夏ですね」と添え、美しい背中をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「背中美しい」「大人っぽい」「似合ってる」「攻めてるコーデ」「可愛すぎる」「夏らしくて素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」黒江こはる、背中紐ワンピでセクシー肌見せ
◆黒江こはる、背中開きワンピース披露
黒江は「このワンピース、背中空いてるの可愛くてお気に入り」とコメントし、海が見えるカフェでの夏らしいコーディネートを披露。「夏ですね」と添え、美しい背中をのぞかせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】