「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日正午現在で堀田丸正<8105.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



１４日の東証スタンダード市場で堀田丸正が横ばい圏で推移。前日まで６連騰となり、このうち５日間はストップ高を演じ株価が急騰していた。４日の取引終了後、ＲＩＺＡＰグループ<2928.SP>が保有する株式の一部を、米バックト・ホールディングス＜BKKT＞傘下で暗号資産をはじめとするデジタル資産の売買・管理などのプラットフォームやサービスを提供するバックト・オプコ・ホールディングス（ジョージア州アルファレッタ）に譲渡すると発表。バックト・オプコ・ホールディングスは議決権所有割合約３割の筆頭株主となった。堀田丸正を衣替えしてデジタル資産への投資を進める計画とも報道されるなか、買い人気が膨らんでいる。ただ、株価は４日終値から一時８倍強に跳ね上がっており、高値警戒感が台頭している。



出所：MINKABU PRESS