オリラジ中田敦彦の妻・福田萌、子ども3人との写真公開「娘ちゃんが同じ背丈に」「ご家族で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻でタレントの福田萌が8月13日、自身のInstagramを更新。シンガポール独立記念日に家族で花火を見に行った様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】オリラジ中田敦彦の妻、子ども3人とのプラベショット
福田は「8月9日はリー・クアンユー氏がマレーシアからシンガポールを独立へ導いてから60年の記念日でした」とシンガポール独立記念日について説明。「家族でこのシンガポールの誕生日を祝うのは、今回で5回目になります」とコメントし、花火をバックに子ども3人と一緒に撮影した家族写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃんが萌さんと同じ背丈に」「ご家族で素敵」「見てるだけで幸せ」「花火やビルのイルミネーション綺麗」「幸せそう」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
福田は2012年6月に中田と結婚。2013年7月に第1子となる長女、2017年1月に第2子となる長男、2023年12月に第3子となる次男を出産した。現在は家族でシンガポールに在住している。（modelpress編集部）
◆福田萌、シンガポール独立記念日に家族で花火観賞
